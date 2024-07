Meteo Perugia, previsioni da Lunedì 08 a Mercoledì 10 Luglio

Meteo Perugia prossimi giorni 8 Luglio, 9 Luglio, 10 Luglio:

La situazione meteorologica per i prossimi giorni a Perugia prevede temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 8 Luglio 2024:

Durante la mattina e il pomeriggio ci sarà un cielo completamente sereno con temperature in costante aumento fino a toccare i 32 gradi. Nel tardo pomeriggio e la sera, le temperature diminuiranno gradualmente, ma resterà comunque piacevole. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 6 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%.

Martedì, 9 Luglio 2024:

Anche martedì avremo una giornata all’insegna del sereno con temperature in aumento fino a toccare i 35 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio il cielo inizierà a coprirsi leggermente con la comparsa di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da nord-est con intensità tra i 5 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-40%.

Mercoledì, 10 Luglio 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con possibili schiarite nel corso della mattinata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35 gradi nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Il vento sarà debole e proverrà da nord-ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 20-30%.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore, soprattutto nelle ore più calde della giornata. È consigliabile idratarsi regolarmente e evitare l’esposizione prolungata al sole. Restate informati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.