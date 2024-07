Meteo Prato, previsioni da Lunedì 08 a Mercoledì 10 Luglio

Meteo Prato prossimi giorni 8 Luglio, 9 Luglio, 10 Luglio:

Il tempo a Prato nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni singolo giorno.

Lunedì, 8 Luglio 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 22°C con un’umidità del 90%. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, con temperature in continuo aumento fino a toccare i 32°C intorno alle 14:00. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con venti leggeri provenienti da ovest con velocità intorno ai 13 km/h. La serata e la notte si presenteranno anch’esse serene, con temperature in calo fino a raggiungere i 22°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da est-nordest.

Martedì, 9 Luglio 2024:

Martedì si prevede una giornata completamente serena, con temperature che saliranno fino a toccare i 34.7°C intorno alle 15:00, per poi scendere leggermente durante il tardo pomeriggio e la sera. L’umidità si manterrà intorno al 27-28%. Il vento sarà leggero proveniente da sud-ovest con una velocità tra i 5 e i 13 km/h. La notte si presenterà ancora serena, con temperature attorno ai 23°C e venti leggeri da est-nordest.

Mercoledì, 10 Luglio 2024:

Anche mercoledì sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature in costante aumento. Durante il pomeriggio si raggiungeranno i 35.8°C intorno alle 14:00, con un’umidità intorno al 25%. Il vento sarà leggero proveniente da ovest-sud-ovest con velocità variabili tra i 10 e i 15 km/h. La serata si presenterà ancora serena con temperature intorno ai 22-23°C e venti deboli da sud-est.

In conclusione, i prossimi giorni a Prato saranno caratterizzati da un clima caldo e soleggiato, ideale per godersi le giornate all’aperto, magari con un bagno rinfrescante in piscina o una passeggiata in mezzo alla natura. È comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza, considerando le temperature elevate previste.