Meteo Torino, previsioni da Lunedì 08 a Mercoledì 10 Luglio: cosa aspettarsi? Quando si pianifica una giornata o una settimana, è sempre utile sapere quale sarà l’andamento del tempo. Ecco quindi le previsioni meteo per Torino, dal 8 al 10 Luglio 2024, per aiutarti a organizzare al meglio le tue attività. Lunedì 8 Luglio: La giornata inizierà con temperature attorno ai 20°C e un’umidità elevata intorno al 90%. Il cielo sarà coperto con nubi sparse e nebbia nelle prime ore del mattino, con venti leggeri provenienti da direzioni variabili. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a brevi periodi di sereno nel pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 28-29°C. Martedì 9 Luglio: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature iniziali intorno ai 21°C e un’umidità che si manterrà intorno all’80%. I venti saranno deboli e la situazione meteo non subirà variazioni significative nel corso della giornata. Le temperature massime toccheranno i 30°C nel pomeriggio. Mercoledì 10 Luglio: La giornata si aprirà con un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 23-24°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 80%. Nel corso della giornata le condizioni meteo non subiranno grandi cambiamenti, con cielo coperto e temperature massime attorno ai 30°C nel primo pomeriggio. In conclusione, per i giorni 8, 9 e 10 Luglio si prevedono temperature elevate, con cielo prevalentemente coperto e brevi periodi di sereno nel corso della giornata. Sii preparato per affrontare il caldo e organizza le tue attività di conseguenza!