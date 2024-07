Meteo Trento, previsioni da Lunedì 08 a Mercoledì 10 Luglio

Meteo Trento prossimi giorni 8 Luglio, 9 Luglio, 10 Luglio: temporali seguiti da sereno e nubi sparse

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trento indicano cambiamenti significativi. Lunedì 8 Luglio, ci aspettiamo precipitazioni sotto forma di temporali e piogge durante le prime ore del mattino, con un lieve miglioramento verso le ore pomeridiane. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio raggiungeranno i 30°C. L’umidità si attesterà intorno al 95-98%. Il vento soffierà a velocità compresa tra 1 e 9 km/h, prevalentemente da direzione nord-ovest e sud.

Martedì 9 Luglio: Sereno con qualche nube sparsa

Martedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche più stabili. Il cielo sarà prevalentemente sereno con nubi sparse nelle prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata il cielo si libererà completamente. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 31°C, con un tasso di umidità che si manterrà intorno al 42-90%. Il vento soffierà a velocità variabile tra 0 e 8 km/h, prevalentemente da direzione sud-ovest.

Mercoledì 10 Luglio: Sereno con qualche nube sparsa

Mercoledì le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti significativi. Ci attendiamo cielo sereno con alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino, seguite da una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 32°C, con un’umidità compresa tra il 42% e il 93%. Il vento soffierà a velocità tra 1 e 8 km/h, prevalentemente da direzione sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trento indicano un inizio con temporali e piogge seguiti da una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con un graduale aumento nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e adeguarsi di conseguenza per garantire il proprio benessere.