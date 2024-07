Meteo Trieste, previsioni da Lunedì 08 a Mercoledì 10 Luglio

Previsioni Meteo per Trieste: Lunedì, 08 Luglio 2024

Lunedì a Trieste si prevede una giornata variabile con cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi di 29.9°C attesi nel pomeriggio. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, che si diraderanno gradualmente lasciando spazio a schiarite e cielo sereno nel corso del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno, con temperature in calo fino a 25.3°C. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile fino a 4 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 57%.

Previsioni Meteo per Trieste: Martedì, 09 Luglio 2024

Martedì le condizioni meteorologiche a Trieste saranno caratterizzate da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno 32.7°C a mezzogiorno, ma si manterranno piacevoli durante l’intera giornata. Al mattino e nel primo pomeriggio, il cielo sarà sereno con leggere nubi sparse, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si prevede un cielo poco nuvoloso. Il vento soffierà da est-nordest con intensità variabile tra 3 e 14 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 48-50% durante il giorno.

Previsioni Meteo per Trieste: Mercoledì, 10 Luglio 2024

Mercoledì il meteo a Trieste si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 30.5°C nel corso della mattinata, per poi mantenersi costanti nel pomeriggio. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con la presenza di leggere nubi sparse solo nel corso della mattinata. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra 3 e 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 63-64% durante il giorno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. Sono previste solo lievi variazioni delle condizioni meteorologiche, con una predominanza di cielo sereno o poco nuvoloso. Sono quindi auspicate giornate ideali per godersi il bel tempo e le bellezze di Trieste e dei suoi dintorni.