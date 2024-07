Nubifragi e allagamenti a Varese, allagato anche ospedale

Le piogge incessanti che hanno colpito la Lombardia settentrionale dalla notte scorsa stanno creando numerose criticità, con la provincia di Varese che risulta al momento la più colpita. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire l’emergenza e limitare i danni causati dal maltempo.

A Capolago, nella zona della “Rotonda dei ciclisti” lungo la Strada Provinciale 1 (SP1), è stato necessario un sopralluogo congiunto della Polizia locale e della Protezione civile comunale, intervenuta con due squadre. La situazione ha reso inevitabile la chiusura di un tratto di strada per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Nel frattempo, i vigili del fuoco di Varese sono stati sommersi da decine di chiamate di emergenza. Gli interventi sono principalmente per allagamenti e alberi abbattuti dal forte vento e dalla pioggia battente. In particolare, in via Limido è stato necessario un intervento per mettere in sicurezza un muro pericolante, mentre in via Vanetti i pompieri hanno lavorato per risolvere situazioni di allagamento che minacciavano abitazioni e attività commerciali.

Si registrano danni e disagi anche all’ospedale di Circolo: in base alla prime informazioni la hall si sarebbe allagata e ci sarebbero state infiltrazioni in alcune zone dell’edificio che ospitano studi medici.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari. Si raccomanda di evitare le aree maggiormente colpite dal maltempo e di seguire le indicazioni fornite dai canali ufficiali per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.