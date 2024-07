Violenta supercella temporalesca in Piemonte: molti danni, tantissima grandine a Quattordio

Forte instabilità in queste ore sulle regioni settentrionali come da previsioni. Nel pomeriggio di oggi, una supercella temporalesca (temporale con presenza di struttura rotante, ovvero mesociclone, che può risultare molto intenso) si è rapidamente sviluppata sulla pianura piemontese, colpendo in particolare le zone fra astigiano e alessandrino. Questo evento meteorologico estremo ha causato numerosi disagi e criticità, mettendo a dura prova le infrastrutture locali e la popolazione.

Forti raffiche di vento lineari, note come downburst, hanno provocato danni significativi. Numerosi alberi sono stati abbattuti, coperture e tetti di edifici sono stati sollevati, e vi sono stati disagi e interruzioni alla viabilità. Il vento ha imperversato con una violenza tale da lasciare dietro di sé una scia di distruzione evidente.

Oltre al vento, la grandine ha rappresentato un altro elemento di criticità. In alcune zone, i chicchi di grandine erano di dimensioni notevoli, causando danni a colture, veicoli e strutture. La grandinata ha colpito anche l’autostrada A21, particolarmente sulla tratta che collega Alessandria e Torino. Molti automobilisti, sorpresi dal violento temporale, sono stati costretti a fermarsi a causa della visibilità ridotta a pochi metri, cercando riparo sotto i cavalcavia.

Le immagini provenienti da Quattordio, in provincia di Alessandria, sono impressionanti. La grandine si è accumulata al suolo, formando uno strato spesso oltre 10 cm. La situazione è stata talmente critica che si è reso necessario l’intervento degli spazzaneve per liberare strade e sottopassi, solitamente utilizzati solo durante le nevicate invernali.

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono stati immediatamente allertati. Squadre di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine sono a lavoro per ripristinare la normalità. L’intervento degli spazzaneve per liberare le strade dalla grandine è stato fondamentale per permettere la ripresa della circolazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.