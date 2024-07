Allerta caldo dal Ministero della Salute: bollino arancione in 5 città martedì 9, 13 città mercoledì 10 [ELENCO]

A partire da domani e nei prossimi giorni l’Italia sarà investita da un’ondata di caldo intenso a causa del rafforzamento dell’anticiclone africano su tutto il territorio nazionale. Le temperature sono destinate a salire significativamente, mettendo in allerta numerose città.

Bollettino del Ministero della Salute: Allerta Arancione per diverse città

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, per la giornata di domani, martedì 9 luglio, è previsto il bollino arancione, indicante un’allerta di livello 2 (su un massimo di 3) in 5 città. Questo livello di allerta segnala condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, specialmente per i gruppi di popolazione più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con condizioni mediche preesistenti. Le città interessate dall’allerta arancione domani saranno:

Roma

Latina

Frosinone

Perugia

Rieti

Per la giornata di mercoledì, 10 luglio, il numero dei capoluoghi con allerta arancione aumenterà a 13. Le città interessate saranno:

Bologna

Bolzano

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Viterbo

Legenda e dettagli sui livelli di rischio

Ecco una legenda dei vari livelli di rischio, con i relativi colori:

Bollino Verde : Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute.

: Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute. Bollino Giallo : Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

: Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore Bollino Arancione : Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

: Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili Bollino Rosso: Rischio molto elevato, condizioni di emergenza con rischio per la salute esteso a tutta la popolazione.

Raccomandazioni per affrontare il Caldo

In previsione dell’ondata di calore, è importante adottare alcune misure precauzionali:

Idratarsi adeguatamente : Bere molta acqua per evitare la disidratazione.

: Bere molta acqua per evitare la disidratazione. Evitare le ore più calde : Limitare le attività all’aperto durante le ore centrali della giornata, ovvero tra le 11 e le 18, solitamente le più calde anche per via del sole alto.

: Limitare le attività all’aperto durante le ore centrali della giornata, ovvero tra le 11 e le 18, solitamente le più calde anche per via del sole alto. Vestirsi leggeri : Indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

: Indossare abiti leggeri e di colore chiaro. Ambienti freschi: Rinfrescare l’ambiente domestico e lavorativo, utilizzando ventilatori o aria condizionata.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare regolarmente i bollettini del Ministero della Salute e seguire le indicazioni delle autorità locali.