Clima: anche Giugno fa registrare il record di caldo a livello globale

Continua l’inesorabile sequenza di record di caldo sulla Terra. Giugno 2024 è stato più caldo a livello globale rispetto a qualsiasi giugno precedente nei dati registrati, segnando una temperatura media dell’aria in superficie di 16,66 gradi celsius secondo i dati ERA5. Questo valore rappresenta un aumento di 0,67 gradi rispetto alla media di giugno del periodo 1991-2020 e di 0,14 gradi rispetto al precedente massimo registrato nel giugno 2023. Rispetto alla media preindustriale, la temperatura di giugno 2024 è stata superiore di ben 1,64 gradi.

Questo segna il tredicesimo mese consecutivo in cui si registra il record di caldo secondo i dati ERA5 per il rispettivo mese dell’anno. Sebbene questa sequenza sia eccezionale, una serie simile di record mensili di temperatura globale si è verificata già nel 2015-2016.

Inoltre, la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (luglio 2023 – giugno 2024) è la più alta mai registrata, con un incremento di 0,76 gradi Celsius rispetto alla media del periodo 1991-2020 e di 1,64 gradi rispetto alla media

preindustriale del periodo 1850-1900.

Questi dati provengono dal servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine per conto della Commissione Europea e finanziato dall’UE. Copernicus pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza milioni di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Naturalmente, il dato finale della temperatura globale e le relative anomalie sono frutto di una media tra varie zone del pianeta. Non in tutte le aree giugno è stato più caldo della media; in alcune regioni come il Canada centro-occidentale, l’Europa occidentale, alcune zone dell’Asia e una parte del Sud America si sono registrate anomalie negative. Tuttavia, queste non sono state sufficienti a compensare le anomalie positive (più caldo del normale), un fenomeno tipico che caratterizza il riscaldamento globale.

Questa serie di temperature eccezionali è il risultato di fattori concomitanti, in particolare dell’interazione tra il cambiamento climatico antropico e il fenomeno meteorologico naturale di El Niño, che hanno contribuito a spingere le temperature globali a livelli senza precedenti. Secondo indagini preliminari, c’è circa il 95% di probabilità che il 2024 superi il 2023 come l’anno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni della temperatura superficiale globale a metà del 1800.

El Niño è terminato e attualmente siamo in una condizione di neutralità nel Pacifico tropicale. Bisognerà attendere l’arrivo de La Niña per ipotizzare una possibile interruzione di questa lunga sequenza di mesi da record. Gli oceani globali hanno già spezzato il loro record dopo oltre 460 giorni consecutivi di temperature elevate.

La persistenza di temperature così elevate sottolinea ancora una volta l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico attraverso azioni globali coordinate per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti negativi sul nostro pianeta.