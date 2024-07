Meteo BARI, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Meteo Bari prossimi giorni 09 Luglio:

Il martedì a Bari si preannuncia una giornata di bel tempo con cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime attorno ai 32-33°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità sarà contenuta e il vento soffierà moderatamente da direzioni comprese tra ovest e nord-ovest, con velocità fino a 20 km/h.

Meteo Bari prossimi giorni 10 Luglio:

Mercoledì il cielo sopra Bari si presenterà sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C durante le ore centrali del mattino e del primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori contenuti. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità compresa tra i 7 e i 17 km/h.

Meteo Bari prossimi giorni 11 Luglio:

Giovedì il tempo a Bari sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno attorno ai 31-32°C durante le ore centrali del mattino e del primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori contenuti, mentre il vento soffierà da direzioni variabili con intensità fino a 14 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Bari si prevedono condizioni meteorologiche stabili e temperature elevate, con cieli sereni e venti moderati provenienti da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione all’aumento delle temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e adottare le opportune misure per proteggersi dai raggi solari e mantenere un adeguato livello di idratazione.