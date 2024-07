Meteo Bologna, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Martedì, 09 Luglio 2024

Tempo previsto: Per martedì, a Bologna, ci sarà un’alternanza tra nubi sparse e cieli sereni. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno nubi sparse e coperto, ma nel corso della giornata il cielo si aprirà e il sole farà capolino, portando il tempo a poco nuvoloso e sereno.

Precipitazioni: Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Temperature: Le temperature oscilleranno tra i 24.1°C alle 04:00 e i 33.7°C alle 15:00. Durante le prime ore del mattino, la temperatura sarà intorno ai 24-25°C, mentre nel pomeriggio raggiungerà i 33-34°C.

Vento e umidità: Il vento soffierà a una velocità media compresa tra i 1 e i 6 km/h, proveniente principalmente da direzioni comprese tra nord e ovest. L’umidità sarà tra il 31% e il 74%, diminuendo gradualmente nel corso della giornata.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Tempo previsto: Mercoledì a Bologna si prospetta una giornata prevalentemente serena, con nubi sparse e poco nuvoloso durante le prime ore della mattina e nel tardo pomeriggio.

Precipitazioni: Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Temperature: Le temperature minime si attesteranno intorno ai 24-25°C durante le prime ore della mattina, mentre le massime raggiungeranno i 35-36°C nel primo pomeriggio.

Vento e umidità: Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest, con velocità comprese tra 0 e 7 km/h. L’umidità sarà tra il 33% e il 68%, mantenendosi costantemente bassa durante la giornata.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Tempo previsto: Giovedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno con qualche passaggio nuvoloso durante le ore notturne e la mattinata.

Precipitazioni: Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Temperature: Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori minimi intorno ai 23-26°C e massimi che arriveranno fino a 36-37°C durante il primo pomeriggio.

Vento e umidità: Il vento sarà debole durante la notte e la mattinata, mentre aumenterà di intensità nel corso della giornata, raggiungendo i 15 km/h provenienti da est. L’umidità si manterrà tra il 35% e il 60%, offrendo una sensazione di caldo secco.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività per i prossimi giorni a Bologna. Sia martedì che mercoledì saranno giornate calde e soleggiate, quindi sarà opportuno proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi in modo adeguato. Per giovedì, invece, il caldo si intensificherà ulteriormente, quindi è consigliabile prendere le opportune precauzioni per affrontare le alte temperature.