Meteo CAGLIARI, previsioni da Martedì 9 a Giovedì 11 Luglio

Meteo Cagliari prossimi giorni 9 Luglio, 10 Luglio, 11 Luglio: previsioni dettagliate

Martedì 9 Luglio, si prevede una giornata caratterizzata da tempo stabile e cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 30 gradi. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 51% e il 67%. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità media compresa tra 13 e 17 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Mercoledì 10 Luglio, il tempo a Cagliari sarà nuovamente caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento durante la mattinata. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi, con un’umidità che si manterrà intorno al 35-37%. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da sud-est, salvo poi virare a nord-ovest nel tardo pomeriggio e in serata. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Giovedì 11 Luglio, il meteo a Cagliari sarà simile ai giorni precedenti, con cielo sereno e temperature elevate. Le massime si attesteranno attorno ai 34 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 36% e il 47%. Il vento sarà prevalentemente da sud-est con una velocità compresa tra 15 e 24 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima caldo e asciutto, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione all’indice di calore e di adottare le dovute precauzioni, specialmente durante le ore più calde della giornata.