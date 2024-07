Meteo Catania, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Meteo Catania prossimi giorni 9 Luglio, 10 Luglio, 11 Luglio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania mostrano un andamento variabile. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 9 Luglio 2024

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26°C e umidità al 64%. All’alba, intorno alle 5:00, è prevista la comparsa di piogge, con una velocità media del vento di 17 km/h proveniente da est-sud-est. Nel corso della mattinata il cielo si libererà dalle nubi, con temperature in aumento fino a superare i 31°C, e umidità al 41%. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 30°C e umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità che varierà tra i 10 e i 14 km/h.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 31°C, con l’umidità che si manterrà intorno al 40-50%. Il vento sarà generalmente debole, con una direzione prevalente da est. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi sparse che potrebbero portare a un lieve calo delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni generali del tempo.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì si prevede un’altra giornata di bel tempo a Catania. Le temperature massime raggiungeranno i 33°C con un’umidità intorno al 30-40%. Il vento sarà prevalentemente debole proveniente da est-sud-est. Nel corso della giornata potrebbero comparire nubi sparse, ma senza particolari conseguenze sulle condizioni meteorologiche generali. Le temperature rimarranno elevate anche in serata, con un cielo che si manterrà per lo più sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un clima caldo e prevalentemente asciutto, con un aumento delle nubi solo in alcune ore della giornata, ma senza fenomeni meteorologici significativi. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione.