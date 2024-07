Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Previsioni Meteo L’Aquila

Nei prossimi giorni, il clima a L’Aquila si preannuncia stabile e piuttosto caldo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 9 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno con temperature che si aggirano intorno ai 21°C e un’umidità del 78%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 30°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, verso le 16:00, è prevista una pioggia debole con un calo delle temperature a 27.8°C. Durante la sera e la notte il cielo tornerà a essere sereno con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media tra i 12 e i 15 km/h.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

La giornata sarà caratterizzata da sereno con un leggero aumento delle temperature rispetto al giorno precedente. Al mattino avremo temperature intorno ai 22-23°C con un’umidità attorno al 66%. Durante il giorno, le temperature raggiungeranno punte di 33-34°C intorno alle 14:00 per poi abbassarsi leggermente verso sera. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da nord-nordovest con una velocità media tra i 4 e i 9 km/h. Nel complesso, sarà una giornata soleggiata e calda.

Giovedì, 11 Luglio 2024

La giornata si aprirà con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 42%. Durante il giorno, le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 35°C intorno alle 14:00 per poi mantenersi piuttosto alte anche nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con una velocità media variabile tra i 4 e i 16 km/h. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con solo qualche leggera nuvola nel tardo pomeriggio.

In conclusione, il clima a L’Aquila nei prossimi giorni si preannuncia caldo e stabile, con una leggera precipitazione prevista per martedì pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto mercoledì e giovedì, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.