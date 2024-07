Meteo Milano, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Meteo Milano prossimi giorni 9 Luglio, 10 Luglio e 11 Luglio: variabilità e temperature in aumento

Le previsioni meteo per Milano indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature in aumento e un mix di sereno, poco nuvoloso e coperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 9 Luglio 2024

Durante la prima parte della giornata, si prevede cielo sereno con temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, si avranno condizioni di copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h provenendo da direzioni comprese tra Sud e Sud-Ovest. L’umidità si attesterà tra il 40% e il 60% durante l’intera giornata.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature di circa 23°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso e coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i 32.5°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 30°C. Il vento avrà una velocità compresa tra 2 e 6 km/h provenendo da direzioni variabili tra Nord e Ovest. L’umidità si manterrà tra il 40% e il 78% durante l’arco della giornata.

Giovedì, 11 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature di circa 23°C. Durante la mattinata, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature attorno ai 29.7°C. Nel corso del pomeriggio, si avrà cielo poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 33.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 31.6°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra 2 e 6 km/h, provenendo da direzioni variabili tra Nord e Sud. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 68% durante l’intera giornata.

Queste previsioni meteo indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Milano, con temperature in aumento e un mix di sereno, poco nuvoloso e coperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.