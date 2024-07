Meteo Modena, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Meteo per Martedì, 09 Luglio 2024

Il tempo previsto per Martedì a Modena mostra una giornata con cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in lieve aumento durante la mattinata. Le precipitazioni non sono previste, e i venti soffieranno con intensità compresa tra i 4 e i 7 km/h provenienti principalmente da direzioni occidentali e settentrionali. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno tra il 40% e il 79% durante la giornata.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio 2024

Per Mercoledì, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con un aumento della nuvolosità nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi intorno ai 35°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma si avrà un aumento dell’umidità. I venti saranno deboli, con direzione prevalente da nord-ovest. Nel complesso, la giornata si preannuncia calda e umida.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno con un aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori massimi che potrebbero superare i 36°C. La ventilazione sarà debole, con venti che soffieranno prevalentemente da nord-ovest. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 35% e il 68%. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, ma le condizioni meteo si presenteranno particolarmente calde e umide.

In generale, le previsioni per i prossimi giorni a Modena indicano un aumento delle temperature e dell’umidità, con cielo parzialmente nuvoloso e possibili brevi periodi di aumento della nuvolosità. I venti saranno deboli e prevarranno da direzioni variabili. Non sono previste precipitazioni significative, ma si avrà un sensibile aumento delle temperature massime, che potrebbero superare i 35°C. Si consiglia quindi di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dall’afa e dall’esposizione prolungata al sole.