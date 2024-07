Meteo Napoli, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Meteo Napoli prossimi giorni 09 Luglio, 10 Luglio, 11 Luglio: sereno e caldo in arrivo

Le previsioni meteo per Napoli nei prossimi giorni promettono un clima stabile e caldo, con temperature in costante aumento e cieli prevalentemente sereni.

Martedì, 09 Luglio 2024

La giornata di martedì si aprirà con cieli sereni e temperature attorno ai 24°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà progressivamente fino a raggiungere i 36°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 32% e il 55%. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Anche mercoledì il meteo sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento. La giornata inizierà con 26°C e nel pomeriggio si raggiungeranno i 37°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36-39%. Nel tardo pomeriggio, è previsto un leggero aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a una brevissima variabilità atmosferica.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche giovedì si prevede un’ulteriore aumento delle temperature, con punte attorno ai 35-36°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sporadica nel corso della giornata. Il vento soffierà da nordovest con velocità moderata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-53%. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli indicano una fase di stabilità atmosferica, con temperature in aumento e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere adeguate misure di protezione solare e idratazione.