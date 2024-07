Meteo Perugia, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Martedì, 09 Luglio 2024

Il tempo a Perugia martedì sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un massimo di 34.4°C previsto attorno alle ore 14:00. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della mattina, stabilizzandosi intorno al 18% nel pomeriggio. Il vento soffierà soprattutto da ovest con intensità variabile, raggiungendo i 13 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Anche mercoledì, il cielo su Perugia si presenterà sereno e senza precipitazioni. Le temperature saranno in linea con la giornata precedente, con un massimo di 35.4°C atteso nel pomeriggio. L’umidità si manterrà relativamente bassa, oscillando tra il 16% e il 22%. Il vento sarà prevalentemente da ovest-sud-ovest, con raffiche fino a 14 km/h. Non sono previsti cambiamenti significativi rispetto alla giornata precedente.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche giovedì il tempo si manterrà stabile su Perugia, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno leggermente più elevate, con un massimo di 36.6°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà costantemente bassa, oscillando tra il 16% e il 32%. Il vento sarà principalmente da sud-ovest, con raffiche fino a 14 km/h. La situazione meteorologica rimarrà quindi invariata per l’intera giornata, con condizioni di bel tempo e caldo.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole.