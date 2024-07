Meteo Roma, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Martedì, 09 Luglio 2024

Il martedì a Roma sarà caratterizzato prevalentemente da tempo sereno, con una lieve diminuzione della nuvolosità verso mezzogiorno. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo il picco massimo di 37.3°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 30-40%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 18 km/h provenendo principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Mercoledì, il cielo sopra Roma sarà nuovamente sereno, con una leggera diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente. Tuttavia, il caldo si farà sentire nel primo pomeriggio, quando si raggiungerà il picco massimo di 38.6°C intorno alle 13:00. L’umidità sarà in diminuzione, attestandosi intorno al 15-25%, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra i 4 e i 27 km/h provenendo principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche giovedì a Roma il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti. Si prevede un picco massimo di 36.9°C intorno alle 11:00. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 27-40%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 20 km/h provenendo principalmente da direzioni sud-occidentali.

In conclusione, per i prossimi giorni a Roma si prevede un clima caldo e prevalentemente sereno, con temperature in aumento e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole.