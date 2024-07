Meteo Taranto, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Meteo Taranto prossimi giorni 9 Luglio:

Martedì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata con temperature in aumento. Durante la mattina avremo temperature intorno ai 34 gradi, con un aumento fino a 37 gradi nelle ore centrali del pomeriggio, per poi scendere gradualmente durante la sera. L’umidità si manterrà intorno al 30%, mentre i venti soffieranno da nord-nordovest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Meteo Taranto prossimi giorni 10 Luglio:

Mercoledì il cielo sarà nuovamente sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 29 gradi durante la notte, raggiungendo i 39 gradi nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 20-25%, mentre i venti soffieranno da nord-nordovest con una velocità intorno ai 10 km/h.

Meteo Taranto prossimi giorni 11 Luglio:

Giovedì si prevede un ulteriore giornata di cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 25 e i 38 gradi, con un’umidità che si manterrà intorno al 25-30%. I venti soffieranno da diverse direzioni, con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Taranto il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile adottare le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo, idratandosi adeguatamente e evitando di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.