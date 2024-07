Meteo Trento, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Martedì, 09 Luglio 2024

Oggi a Trento il tempo si presenterà prevalentemente sereno, con poche nuvole che si alterneranno nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 31.8°C intorno alle ore 14:00 mentre la minima sarà di 19.1°C alle 03:00. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 45-47% per gran parte della giornata, aumentando leggermente in serata. Il vento soffierà da sud con una velocità variabile tra 7 e 9 km/h.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Domani a Trento il cielo sarà in prevalenza coperto con qualche schiarita nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 19.1°C alle 03:00 e i 31.7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà più alta rispetto a oggi, variando tra il 42% e l’87%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione nord-ovest con una velocità compresa tra 1 e 4 km/h.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì a Trento il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 33.2°C intorno alle ore 14:00, mentre le minime si attesteranno intorno ai 19.8°C alle 04:00. L’umidità varierà tra il 40% e l’91% con un aumento significativo nella seconda metà della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità intorno ai 10 km/h.

Questa è la previsione dettagliata del meteo a Trento per i prossimi giorni. Tenete d’occhio queste informazioni per pianificare al meglio le vostre attività e vestirvi in modo appropriato per affrontare il clima variabile di questa settimana.