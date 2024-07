Meteo Trieste, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Martedì, 09 Luglio 2024

Il tempo a Trieste martedì si presenterà generalmente stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Al mattino avremo una temperatura di 25.4°C con un’umidità del 69%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con un picco di 35.4°C atteso intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, tuttavia, si prevede un aumento delle nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 27.4°C. Il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra i 3 e i 20 km/h.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Mercoledì a Trieste il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con un’umidità leggermente superiore rispetto alla giornata precedente. Le temperature oscilleranno tra i 26.4°C e i 31.4°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente, con una tendenza al peggioramento delle condizioni atmosferiche. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature intorno ai 26.4°C.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì a Trieste si prevede un’ulteriore aumento delle temperature con cieli prevalentemente sereni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32.7°C, mentre il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra i 2 e i 14 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, con un aumento delle nubi sparse verso sera. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 25.2°C con un aumento dell’umidità.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano un calo delle temperature verso la fine della settimana, con la possibilità di precipitazioni nella giornata di venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare le misure necessarie per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche in evoluzione.