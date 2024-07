Meteo Verona, previsioni da Martedì 09 a Giovedì 11 Luglio

Martedì, 9 Luglio 2024

Il martedì si preannuncia come una giornata all’insegna del sereno a Verona. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che supereranno i 30 gradi durante le ore centrali della giornata. L’umidità sarà moderata, e il vento soffierà a velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h provenendo prevalentemente da direzioni occidentali e meridionali. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata. Tuttavia, nel pomeriggio potrebbero manifestarsi delle nubi che potrebbero portare ad un cielo più coperto, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Il mercoledì vedrà ancora cieli sereni su Verona. Le temperature si manterranno elevate, con punte superiori ai 30 gradi durante le ore centrali del giorno. L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, e il vento soffierà a bassa intensità provenendo principalmente da direzioni occidentali. Nel corso della notte, è previsto un lieve aumento della nuvolosità, senza tuttavia alcuna possibilità di precipitazioni. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e favorevoli per le attività all’aperto.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche il giovedì sarà caratterizzato da un cielo per lo più sereno a Verona. Le temperature si manterranno elevate, con valori che toccheranno i 35 gradi durante le ore centrali del giorno. L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, e il vento soffierà a bassa intensità provenendo principalmente da direzioni orientali e settentrionali. Nel corso del pomeriggio, è previsto un aumento della nuvolosità che potrebbe portare a un cielo parzialmente coperto, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Con queste previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare eccessiva esposizione al sole durante le ore più calde della giornata. Buon meteo a tutti!