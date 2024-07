Previsioni meteo: grande caldo, ma occhio al weekend. Ecco cosa accadrà su alcune regioni.

Le condizioni meteorologiche stanno subendo un drastico cambiamento su scala nazionale con l’avvicinarsi di un’imponente massa d’aria calda proveniente dalle latitudini nord-africane. Un anticiclone africano di notevole intensità si appresta a consolidarsi sul nostro paese, portando un aumento generale delle temperature e stabilità su tutta Italia.

Le ultime analisi concordano nel delineare una fase molto calda per il proseguo della settimana, soprattutto al centro-sud, dove le temperature arriveranno nuovamente a toccare valori vertiginosi, intorno ai 39-40 gradi. Ma anche nel Nord Italia il caldo non scherzerà di certo, in particolare nella Pianura Padana, dove ci si prepara a fronteggiare temperature che oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Le zone costiere inoltre saranno caratterizzate da una marcata sensazione di umidità e afa. Insomma un quadro climatico pesante, che è la fisiologica conseguenza dell’espansione e della persistenza dell’anticiclone Africano sul nostro paese

L’apice di questa ondata di calore si prospetta per il periodo che va da martedì a venerdì, quando l’anticiclone africano esprimerà tutta la sua forza. Qualcosa però cambierà nel corso del weekend, quando si prevede una moderata attenuazione del calore al Nord, grazie a una possibile, seppur momentanea, riduzione dell’influenza anticiclonica, che favorirà anche il ritorno di qualche temporale sparso fra Alpi e vicine pianure. Questo indebolimento dell’Anticiclone Africano si verificherà soltanto sull’area settentrionale e al più su parte del centro, mentre il Sud continuerà ad essere interessato da caldo molto intenso e afa.

Il tutto sarà peraltro temporaneo, perché l’anticiclone africano dovrebbe recuperare vigore già all’inizio della settimana successiva, provocando un ritorno delle temperature elevate anche al Nord.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito in quanto le previsioni a medio-lungo termine possono sempre subire delle variazioni, più o meno significative.