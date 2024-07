Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Previsioni Meteo per Ancona, 10 Luglio 2024:

Per Mercoledì 10 Luglio, il clima ad Ancona si manterrà stabile durante l’arco della giornata. La temperatura si aggirerà attorno ai 30 gradi con un’umidità intorno al 50%. Il cielo sarà sereno per gran parte della giornata con una lieve brezza proveniente da ovest-sudovest, con picchi di 13 km/h.

Previsioni Meteo per Ancona, 11 Luglio 2024:

Giovedì 11 Luglio, il clima ad Ancona sarà caratterizzato da una temperatura che si manterrà intorno ai 30 gradi con un’umidità del 55-60%. Sarà una giornata di sole con una leggera brezza proveniente da nord-nordovest che porterà un po’ di freschezza, con velocità media di 9-10 km/h.

Previsioni Meteo per Ancona, 12 Luglio 2024:

Venerdì 12 Luglio, il clima ad Ancona sarà prevalentemente soleggiato con alcune nubi sparse durante la notte. Le temperature si manterranno attorno ai 31 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 60%. La brezza sarà debole, proveniente da sud-sudovest e sud-est, con velocità comprese tra 5 e 18 km/h.

In sintesi, i prossimi giorni ad Ancona saranno caratterizzati da temperature estive, con cieli sereni e brezze che porteranno una piacevole sensazione di freschezza. Quindi, è il momento ideale per godersi le giornate all’aperto e trascorrere del tempo al mare o in montagna.