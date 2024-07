Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Meteo Bari prossimi giorni 10 Luglio, 11 Luglio, 12 Luglio: sereno e caldo

Le previsioni meteo per Bari indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi tre giorni, con temperature elevate e umidità moderata. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

La giornata si preannuncia soleggiata, con temperature in aumento durante il pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33 gradi Celsius verso le ore centrali del giorno, mentre i venti soffieranno da nord-nordovest con intensità compresa tra i 10 e i 14 km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche per giovedì si prevede un’ulteriore giornata di sole e caldo. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 33-34 gradi Celsius nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con intensità moderata, mentre l’umidità relativa si manterrà attorno al 50-60%. Non sono previste variazioni significative rispetto alla giornata precedente, con condizioni di bel tempo che perdureranno per l’intera giornata.

Venerdì, 12 Luglio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni simili alle due giornate precedenti, con cielo sereno e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Le massime si attesteranno intorno ai 32-33 gradi Celsius, mentre i venti soffieranno da est-nordest con intensità compresa tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-50%, garantendo condizioni di tempo secco e soleggiato per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una fase di bel tempo e caldo per i prossimi tre giorni, con cielo sereno, temperature elevate e venti moderati. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature e di prestare attenzione all’indice di calore per evitare disagi legati al caldo intenso.