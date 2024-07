Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio 2024

Per Mercoledì si prevede un’iniziale giornata di sole, con temperature in aumento fino a raggiungere i 33.1°C intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio, si verificherà un leggero aumento delle nubi, con temperature che si manterranno sui 32-33°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si libererà nuovamente, con le temperature che scenderanno gradualmente fino a 26.1°C intorno alle 22:00.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest nelle prime ore del mattino per poi virare a nordest durante il giorno, mantenendosi tra i 3 e i 11 km/h. L’umidità si manterrà tra il 38% e il 73%.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature massime che raggiungeranno i 32.8°C intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio si avrà un aumento delle nubi, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno sui 32-33°C. Durante la sera, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che scenderanno fino a 25.2°C intorno alle 23:00.

Il vento sarà debole, con una velocità media tra 1 e 9 km/h proveniente principalmente da sud-sudovest e poi virerà a nord-nordest. L’umidità si manterrà tra il 39% e il 74%.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio 2024

Venerdì avremo una giornata caratterizzata da piogge e temporali. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 24°C. Le precipitazioni inizieranno intorno alle 04:00 e continueranno per gran parte della giornata. Le temperature massime saranno di 26.9°C intorno alle ore 15:00. Durante la sera, le piogge si trasformeranno in temporali, con temperature che scenderanno fino a 20.8°C intorno alle 23:00.

Il vento soffierà principalmente da nord-nordest, con velocità tra i 4 e i 16 km/h. L’umidità sarà elevata, mantenendosi tra l’80% e l’86%.