Meteo CAGLIARI, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Previsioni meteo per Cagliari

Nei prossimi giorni, a Cagliari, si prevede un clima stabile e soleggiato con temperature piuttosto elevate. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ, 10 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 30 gradi durante le ore centrali della giornata. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di circa 15 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della mattinata, attestandosi intorno al 36% intorno alle ore 9. Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 29 gradi, con un leggero aumento dell’umidità.

GIOVEDÌ, 11 Luglio 2024

Anche per giovedì è previsto un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 36 gradi, con una sensibile diminuzione dell’umidità rispetto alla giornata precedente. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature si manterranno elevate, attorno ai 27 gradi, e l’umidità aumenterà leggermente.

VENERDÌ, 12 Luglio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32 gradi, con un’umidità che si manterrà intorno al 40%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità che varierà tra i 10 e i 25 km/h. In serata, le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 25 gradi, con un aumento dell’umidità e una leggera variabilità delle direzioni del vento.

Complessivamente, i prossimi giorni a Cagliari si preannunciano caldi e soleggiati, con temperature che supereranno i 30 gradi e una modesta presenza di vento. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, mantenendosi idratati e proteggendosi dai raggi del sole, specialmente nelle ore centrali della giornata.