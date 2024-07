Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Previsioni Meteo per CampoBasso nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per CampoBasso indicano condizioni stabili e soleggiate per i prossimi tre giorni, con temperature in aumento e venti moderati.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli, con una minima di 22.5°C alle prime ore del giorno. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 31.8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno sui 30.7°C. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in calo, con un minimo di 24.2°C.

Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra 4 e 15 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 35% e il 74% nel corso della giornata.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche giovedì si prospetta una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. La minima sarà di 22.2°C nelle prime ore del mattino, mentre si raggiungerà la massima di 34.7°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature.

Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con una velocità compresa tra 4 e 16 km/h, mentre l’umidità varierà tra il 26% e il 55% nel corso della giornata.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. La minima sarà di 23.3°C nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si raggiungerà la massima di 35.7°C. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature elevate.

Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con una velocità compresa tra 4 e 15 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 24% e il 57% nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per CampoBasso indicano quindi una tendenza al bel tempo nei prossimi giorni, con temperature in aumento e venti moderati, ideali per godersi le attività all’aperto.