Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Previsioni Meteo per Catania

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni generalmente stabili con cielo sereno o poco nuvoloso. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio 2024:

Durante la mattina e il pomeriggio il tempo rimarrà stabile e senza precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai 32°C. Il vento soffierà da est con una velocità media tra i 9 e i 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-50%.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio 2024:

Anche per giovedì ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno, senza precipitazioni. Le temperature massime saranno costanti intorno ai 32°C. Il vento sarà moderato proveniente da est, con velocità comprese tra 8 e 13 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio 2024:

Ancora una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai 32°C. Il vento sarà leggero proveniente da est-sudest con una velocità compresa tra 7 e 14 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%.

In generale, le previsioni meteo per Catania prevedono giornate soleggiate e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto per coloro che intendono trascorrere del tempo all’aperto. Assicurarsi di rimanere idratati e di proteggersi adeguatamente dal sole.

Infine, ricordiamo sempre di consultare le previsioni aggiornate prima di pianificare qualsiasi attività all’aperto, poiché le condizioni meteorologiche possono variare. Buon divertimento sotto il sole di Catania!