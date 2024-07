Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Meteo L’Aquila prossimi giorni 10 Luglio, 11 Luglio, 12 Luglio: Sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un tempo stabile e soleggiato, con un graduale aumento delle temperature. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio, 2024

Mercoledì a L’Aquila il tempo sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C nel pomeriggio, con un leggero calo verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 25-30% e il vento soffierà da nord-ovest con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio, 2024

Anche per giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C nel pomeriggio, con un leggero calo verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 20-25% e il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio, 2024

Venerdì il tempo si conferma stabile con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C nel pomeriggio, con un leggero calo verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 20-25% e il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano una situazione di bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle elevate temperature, soprattutto nelle ore più calde della giornata, e adottare le opportune precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.