Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Previsioni Meteo Milano Prossimi Giorni 10 Luglio, 11 Luglio, 12 Luglio: Variazioni di Tempo e Precipitazioni in Arrivo

Il meteo a Milano indica un mix di condizioni meteorologiche nei prossimi tre giorni, con variazioni significative delle temperature e possibilità di precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio 2024

Nella giornata di mercoledì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno nelle prime ore del giorno fino alle 4:00, con temperature che si aggirano intorno ai 22-23°C e un’umidità che oscilla tra il 68% e il 74%. Dalle 5:00 alle 7:00, è prevista un’incremento delle nuvole con lievi precipitazioni e un leggero calo della temperatura. Nel corso della giornata, le nubi sparse saranno presenti fino alle 17:00, quando il cielo si aprirà nuovamente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, con un calo graduale durante le ore serali fino a 23-24°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 km/h e 8 km/h, principalmente proveniente da direzione sud-ovest.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno nella prima metà della giornata, con temperature iniziali di 22-23°C e un’umidità tra il 78% e l’81%. Dalle 12:00 alle 15:00, sono previste nuvole sparse con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con un cielo coperto e temperatura massima di 32-33°C. Il vento sarà moderato, proveniente da direzione sud-est. Nel tardo pomeriggio e serata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 25-27°C e un’umidità crescente.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio 2024

Venerdì, ci aspettiamo una giornata con variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Dalle prime ore del mattino, fino alle 6:00, sarà presente un cielo nuvoloso con precipitazioni leggere. Successivamente, a partire dalle 7:00 fino alle 12:00, sono previsti temporali e piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C e un’umidità in aumento. Nel pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto fino alle 17:00. Durante la serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con un cielo parzialmente nuvoloso e una graduale diminuzione della pioggia. Il vento sarà moderato con direzione variabile tra nord-est e nord-ovest.

Queste previsioni meteo forniscono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche attese nei prossimi giorni a Milano. È sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattarsi prontamente alle variazioni climatiche. Siate preparati per eventuali precipitazioni e tenete a mente le temperature in costante cambiamento.