Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Meteo Palermo prossimi giorni 10 Luglio, 11 Luglio, 12 Luglio: piogge seguite da sereno e venti leggeri

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo prevedono un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio, 2024

Mercoledì a Palermo ci aspettiamo una giornata caratterizzata da pioggia debole nelle prime ore del giorno, con la possibilità di nubi sparse a seguire. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 25-28°C, con un’umidità che oscillerà tra il 80% e il 94%. Il vento soffierà principalmente da direzione NE con una velocità variabile tra i 2 e i 12 km/h.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio, 2024

Giovedì il cielo sarà sereno per l’intera giornata a Palermo, con temperature che si attesteranno intorno ai 24-29°C. L’umidità diminuirà costantemente durante il giorno, partendo dal 51% per arrivare al 36% nelle ore notturne. Il vento sarà prevalente da direzione SW con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio, 2024

Venerdì le condizioni atmosferiche continueranno ad essere favorevoli, con una giornata interamente serena. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23-30°C, mentre l’umidità varierà tra il 38% e il 83%. Il vento soffierà principalmente da direzione NE con velocità variabili comprese tra 0 e 10 km/h.

In conclusione, sembra che dopo un inizio con pioggia debole, i prossimi giorni a Palermo saranno caratterizzati da un bel tempo soleggiato e temperature gradevoli, ideali per godersi la città e le sue bellezze. Restate comunque aggiornati sulle previsioni meteo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni atmosferiche.