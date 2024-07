Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Meteo Parma prossimi giorni 10 Luglio, 11 Luglio, 12 Luglio: caldo e sole con possibili cambiamenti atmosferici

Il meteo dei prossimi giorni a Parma prevede un clima prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento e possibili variazioni atmosferiche nel corso della giornata. Ecco le previsioni dettagliate per ciascun giorno.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio, 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, temperature intorno ai 24 gradi e un’umidità al 79%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in costante aumento, raggiungendo i 34 gradi nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da direzione NW con velocità fino a 12 km/h. La sera sarà caratterizzata da sereno con temperature intorno ai 29 gradi e una leggera brezza da W-SW.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio, 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 26 gradi con un’umidità al 43%. Nel corso della mattinata, il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 35 gradi nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento di nubi e copertura del cielo, con temperature che si manterranno intorno ai 34 gradi. Il vento soffierà da E-SE con una velocità variabile tra 1 e 8 km/h.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio, 2024

La giornata inizierà con temperature intorno ai 25 gradi e un’umidità al 51%. Durante la mattinata il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 34 gradi nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse e una diminuzione delle temperature intorno ai 33 gradi. Il vento soffierà principalmente da W-SW con velocità fino a 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un clima prevalentemente soleggiato con temperature in aumento, ma con possibili variazioni atmosferiche nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e alle eventuali variazioni del tempo. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto. Buon tempo a tutti!