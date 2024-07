Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Meteo Potenza prossimi giorni 10 Luglio, 11 Luglio, 12 Luglio: sereno con temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano condizioni generalmente stabili con cieli sereni e temperature in aumento.

Meteo per Mercoledì, 10 Luglio 2024

Mercoledì a Potenza prevarrà il sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante la notte, con valori intorno ai 21°C, mentre durante il giorno saliranno fino a 31°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità che raggiungerà i 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 33%.

Meteo per Giovedì, 11 Luglio 2024

Giovedì il cielo rimarrà prevalentemente sereno per gran parte della giornata, con qualche nuvola che si andrà a formare nel pomeriggio. Le temperature subiranno un lieve aumento, con valori minimi intorno ai 21°C e massimi che toccheranno i 32°C. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 4 e 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 41%.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio 2024

Venerdì il sereno sarà nuovamente il protagonista della giornata, con la presenza di qualche nuvola sparuta nel pomeriggio. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori minimi di 22°C e massimi di 32°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità che raggiungerà i 9 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 39%.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una tendenza al bel tempo e ad un graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le necessarie precauzioni per proteggersi dai raggi solari.