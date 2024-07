Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Luglio

Previsioni Meteo per Taranto

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto sono le seguenti:

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Durante la giornata di mercoledì non sono previste precipitazioni. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i 38 gradi. Il vento soffierà da ovest con una velocità variabile tra i 5 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, rendendo la giornata particolarmente calda.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Anche per giovedì le condizioni meteorologiche saranno stabili, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 38 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità tra i 2 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, garantendo una giornata calda e asciutta.

Venerdì, 12 Luglio 2024

Anche venerdì si prevede cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature massime saranno ancora elevatissime, toccando i 35-36 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità tra i 8 e i 16 km/h. L’umidità, intorno al 30-35%, contribuirà a rendere la giornata calda e afosa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano condizioni di tempo stabile e caldo, con cielo sereno e temperature in netta ascesa. Si consiglia di adottare le opportune misure di protezione per evitare disagi legati alle elevate temperature e all’umidità. Restate informati sulle previsioni locali e godetevi le belle giornate estive!