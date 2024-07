Meteo BARI, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Giovedì, 11 Luglio 2024

Per la giornata di giovedì a Bari, è previsto un tempo stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con punte massime attese intorno ai 33-34 gradi Celsius. L’umidità sarà contenuta, oscillando intorno al 40%. Il vento soffierà moderato, con velocità comprese tra i 7 e i 10 km/h proveniente prevalentemente da direzione nord. Non sono previste precipitazioni, e il cielo resterà sereno per l’intera giornata. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi regolarmente.

Venerdì, 12 Luglio 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche a Bari non subiranno variazioni significative rispetto alla giornata precedente. Il cielo si manterrà sereno per l’intera giornata, con temperature che si attesteranno attorno ai 33-34 gradi Celsius e un’umidità leggermente più elevata, intorno al 50%. Il vento sarà generalmente debole, con direzione variabile tra nord-est e sud-est. Le condizioni rimarranno ideali per godere di una giornata all’aperto, anche se si consiglia di prestare attenzione ai livelli di idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche per sabato le previsioni meteo per Bari confermano un cielo sereno e temperature elevate. Le massime toccheranno i 34-35 gradi Celsius, mentre l’umidità si manterrà attorno al 40-45%. Il vento soffierà moderato proveniente da est-nordest con velocità tra i 10 e i 20 km/h. Non sono previste precipitazioni e il sole splenderà per l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo, in particolare nelle ore centrali della giornata.