Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Meteo per Giovedì, 11 Luglio, 2024

Il tempo a Bologna giovedì sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 24.8°C e i 36.3°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 32%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 2 e i 11 km/h provenendo prevalentemente da direzione sud-sudovest. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Meteo per Venerdì, 12 Luglio, 2024

Venerdì, il tempo a Bologna sarà prevalentemente sereno al mattino con temperature comprese tra 25.5°C e 35.2°C e un’umidità che si manterrà intorno al 61%. Il vento soffierà con una velocità media intorno ai 13 km/h provenendo prevalentemente da direzione nord-nordovest. Durante il pomeriggio è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di piogge, con una diminuzione delle temperature fino a 22.8°C, e un aumento dell’umidità fino al 77%.

Meteo per Sabato, 13 Luglio, 2024

Sabato, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e temperature intorno ai 21.3°C, con un’umidità che raggiungerà l’88%. Durante il pomeriggio, il tempo migliorerà con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 33.6°C, mentre l’umidità diminuirà al 22%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 0 e i 13 km/h provenendo da diverse direzioni, con prevalenza da ovest-sudovest. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.