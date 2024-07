Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 11 Luglio, 12 Luglio, 13 Luglio: calo delle temperature e precipitazioni

Il tempo a Brescia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un calo delle temperature e da precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 11 Luglio 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento e venti deboli provenienti da direzioni variabili. Tuttavia, verso sera le nubi sparse inizieranno a comparire, portando a un lieve calo delle temperature. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra i 6 e gli 8 km/h provenienti da direzione sud-ovest.

Venerdì, 12 Luglio 2024

La giornata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con precipitazioni sparse. Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con un’umidità che raggiungerà il 70%. Nel corso della giornata, è previsto un aumento delle precipitazioni, con possibili temporali nel tardo mattino e nel primo pomeriggio. I venti soffieranno con una velocità compresa tra i 5 e i 10 km/h provenienti da diverse direzioni, principalmente nord-est e nord-ovest.

Sabato, 13 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e precipitazioni, con temperature intorno ai 19-20°C e un’umidità che si manterrà elevata intorno all’85%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni saranno ancora presenti, ma si attenueranno verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il tempo migliorerà, con una graduale diminuzione delle nuvole e delle precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27-28°C nel tardo pomeriggio. I venti soffieranno con una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h provenienti da nord e nord-ovest.

In conclusione, nei prossimi giorni a Brescia ci aspettiamo un cambiamento delle condizioni meteo, con un calo delle temperature e la presenza di precipitazioni, in particolare nella giornata di venerdì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.