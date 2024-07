Meteo CAGLIARI, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Previsioni meteo per Cagliari, 11 Luglio 2024:

Per la giornata di Giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in lieve aumento. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 25 gradi con un’umidità del 51%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 13 km/h. Nelle prime ore del mattino, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di umidità. L’umidità culminerà verso le prime ore del mattino con il 74%. Durante il giorno, il caldo si farà sentire raggiungendo i 33 gradi nel tardo pomeriggio con una leggera brezza da sud-est. Per tutto il giorno il cielo sarà sereno con piccole variazioni di umidità. Verso sera, le temperature caleranno gradualmente, mantenendo comunque un clima mite e una leggera brezza da ovest-nord-ovest.

Previsioni meteo per Cagliari, 12 Luglio 2024:

Per la giornata di Venerdì, il cielo si presenterà sereno durante le prime ore del giorno con temperature in lieve aumento. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24 gradi con un’umidità del 54%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 6 km/h. Nelle prime ore del mattino, le temperature si manterranno stabili con un cielo sereno. L’umidità aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore del pomeriggio. Durante il primo pomeriggio, il tempo si presenterà coperto con un’umidità al 99%. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità di 7 km/h. Nel corso del pomeriggio, il cielo si schiarirà, e le temperature si manterranno intorno ai 31 gradi con una leggera brezza da sud-est. Verso sera, le temperature caleranno gradualmente, mantenendo un clima mite e una brezza da nord-nord-ovest.

Previsioni meteo per Cagliari, 13 Luglio 2024:

Per la giornata di Sabato, il cielo si presenterà sereno durante le prime ore del giorno con temperature in lieve aumento. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 25 gradi con un’umidità del 57%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media di 16 km/h. Nelle prime ore del mattino, le temperature si manterranno stabili con un cielo sereno. L’umidità aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore del pomeriggio. Durante il primo pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 34 gradi con una leggera brezza da nord-nord-ovest. Nel corso del pomeriggio, il clima rimarrà mite con una leggera brezza sempre proveniente da nord-nord-ovest. Verso sera, le temperature caleranno gradualmente, mantenendo comunque un clima mite e una brezza da nord-nord-ovest.

Queste previsioni meteo per Cagliari ci mostrano un trend di caldo e cielo sereno per i prossimi giorni, con leggere variazioni di umidità e brezza che renderanno il clima mite e piacevole. È sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.