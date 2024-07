Meteo Catania, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Giovedì, 11 Luglio 2024

Il tempo a Catania giovedì sarà caratterizzato da cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 32 gradi intorno alle ore 10:00. Durante il pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità intorno ai 10-13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40% durante la giornata. La sera e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 27 gradi.

Venerdì, 12 Luglio 2024

Anche venerdì il tempo a Catania sarà stabile e soleggiato, con poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Le temperature massime toccheranno i 33-34 gradi durante il primo pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso. La notte si presenterà ancora con cieli sereni e temperature intorno ai 28 gradi.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche per il sabato le previsioni meteo indicano cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno stabili intorno ai 33 gradi, con un lieve aumento dell’umidità che si attesterà intorno al 25-30%. Il vento sarà debole e soffierà principalmente da ovest-nordovest. Anche la notte si preannuncia mite, con temperature intorno ai 27 gradi e cieli sereni.

In conclusione, il prossimo fine settimana a Catania si prospetta all’insegna del bel tempo e delle alte temperature, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto e godersi il mare e il sole. Sia per chi è in vacanza che per chi vive in città, sarà un periodo perfetto per godersi il clima estivo siciliano.