Meteo Genova, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Previsioni Meteo per Genova

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano condizioni prevalentemente stabili. Tuttavia, è importante prestare attenzione a eventuali variazioni nel corso della giornata.

Giovedì, 11 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature comprese tra i 23°C e i 27°C. L’umidità si manterrà intorno al 70-75%, mentre i venti soffieranno con una velocità media tra i 2 e i 12 km/h provenienti da direzioni variabili. Nel corso della giornata, è previsto un aumento delle nubi sparse, con un lieve calo delle temperature nel pomeriggio. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili, con un’umidità costante e venti leggeri.

Venerdì, 12 Luglio 2024

Anche venerdì si prevede un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 24-26°C. L’umidità aumenterà leggermente durante la giornata, raggiungendo valori intorno all’80%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra i 6 e i 16 km/h provenienti principalmente da direzioni sud-est. Nel pomeriggio, è possibile un aumento delle nubi sparse e un leggero calo delle temperature. Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da un clima umido e ventoso, con cieli prevalentemente coperti.

Sabato, 13 Luglio 2024

Sabato si prevede un’alternanza di nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C, con un’umidità che tenderà a diminuire nel corso della giornata, stabilizzandosi intorno al 60-70%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra i 3 e i 17 km/h, principalmente provenienti da direzioni sud-est. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima moderatamente ventoso, con una diminuzione delle nubi nel pomeriggio e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

È sempre consigliabile consultare aggiornamenti giornalieri sulle previsioni meteo, in quanto le condizioni atmosferiche possono variare in modo repentino. Mantenere un’attenzione costante sulle previsioni è fondamentale per affrontare al meglio la giornata e pianificare attività all’aperto in modo sicuro.