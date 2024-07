Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Previsioni Meteo per L’Aquila

Nei prossimi giorni a L’Aquila, il tempo si mantiene stabile e soleggiato, con temperature piuttosto elevate.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi tre giorni.

Giovedì, 11 Luglio 2024

La giornata si prospetta estremamente soleggiata, con cielo sereno per l’intera durata. Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 22.8°C e una massima di 34.2°C. L’umidità varierà tra il 20% e il 57%. Il vento soffierà provenendo principalmente da direzione NW con una velocità tra i 5 e i 16 km/h.

Venerdì, 12 Luglio 2024

Anche per venerdì si prevede una giornata soleggiata, con cielo terso dall’alba al tramonto. Le temperature si manterranno elevate, con valori minimi di 22.2°C e massimi di 34.9°C. L’umidità oscillerà tra il 22% e il 40%. Il vento soffierà principalmente da direzione NW con una velocità compresa tra i 4 e i 16 km/h.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche per sabato sono previste condizioni meteo stabili, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori minimi di 22.2°C e massimi di 34.4°C. L’umidità varierà tra il 22% e il 41%. Il vento soffierà principalmente da direzione NW con una velocità compresa tra i 4 e i 17 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila sono decisamente favorevoli per chi ama il caldo e il sole. È importante ricordare di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi sufficientemente, considerando le temperature elevate previste.

In generale, il fine settimana si preannuncia perfetto per attività all’aperto e per godersi a pieno il clima estivo.