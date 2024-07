Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Giovedì, 11 Luglio 2024

Per la giornata di giovedì a Palermo, ci aspettiamo condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature inizieranno a 24.4°C a mezzanotte, aumentando gradualmente fino a raggiungere un massimo di 29.6°C intorno alle 13:00, per poi diminuire leggermente durante il resto della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%, mentre i venti provenienti da nord-est soffieranno a una velocità compresa tra 9 e 11 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata.

Venerdì, 12 Luglio 2024

Venerdì le condizioni meteo a Palermo saranno simili a quelle della giornata precedente. Le temperature oscilleranno tra i 25.1°C e i 31.2°C, con un’umidità che si manterrà costante intorno al 50-60%. I venti provenienti da nord-est soffieranno a una velocità compresa tra 7 e 11 km/h. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche sabato le condizioni meteo saranno caratterizzate da stabilità e soleggiato. Le temperature oscilleranno tra 24.8°C e 30.0°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%. I venti da nord-est soffieranno a una velocità compresa tra 9 e 11 km/h. Nel corso della giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno, con l’insorgere di nubi sparse solo verso sera, senza però alcuna previsione di precipitazioni.

Queste previsioni meteo indicano che i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione all’umidità e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore più calde della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi le belle giornate estive a Palermo!