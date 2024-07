Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 11 a Sabato 13 Luglio

Previsioni meteo Potenza per Giovedì, 11 Luglio 2024:

All’alba il cielo sarà sereno con temperatura intorno ai 21.5°C e umidità al 69%. Nel corso della mattinata il cielo resterà limpido con temperature in aumento fino a toccare i 31.8°C intorno a mezzogiorno. Durante il pomeriggio la temperatura scenderà leggermente, ma il cielo rimarrà sereno fino a sera quando si avrà un leggero aumento di nuvole. Il vento soffierà principalmente da nord con una velocità media compresa tra i 4 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% durante tutto il giorno.

Previsioni meteo Potenza per Venerdì, 12 Luglio 2024:

Anche per Venerdì, il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata con temperature iniziali intorno ai 22.6°C e umidità al 59%. Durante la giornata le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 33.3°C intorno alle 13:00 per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. In serata il cielo si presenterà con nubi sparse. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media compresa tra 1 e 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-52% durante la giornata.

Previsioni meteo Potenza per Sabato, 13 Luglio 2024:

Anche per Sabato, le condizioni meteo saranno stabili con cielo sereno durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori iniziali intorno ai 22.9°C e umidità al 58%. Durante il giorno, le temperature saliranno fino a raggiungere i 34.0°C intorno alle 14:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità media compresa tra 3 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 27-43% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano cieli prevalentemente sereni e temperature elevate per i prossimi giorni, con solo lievi variazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, soprattutto durante le ore centrali della giornata.