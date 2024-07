Forte esplosione sullo Stromboli [LIVE]

Oggi, poco dopo le 14:00, il vulcano Stromboli ha vissuto una potente esplosione, sorprendendo residenti e turisti dell’isola. Dopo una temporanea attenuazione dell’attività eruttiva, il vulcano ha emesso una nuova e intensa esplosione, generando una alta nube di cenere e fumo visibile a chilometri di distanza. Le immagini, catturate sia da fotografi locali che da visitatori, mostrano chiaramente la maestosità e la potenza del fenomeno.

Le autorità locali e gli esperti vulcanologi stanno monitorando attentamente la situazione. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, soprattutto per valutare l’evoluzione dell’attività eruttiva e per adottare eventuali misure di sicurezza. È possibile che vengano emessi avvisi per la popolazione.

Aggiornamento ore 15.00

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato di avere rilevato flussi piroclastici.

Ecco il comunicato diffuso dalla Protezione Civile della Regione Sicilia:

Parossismo maggiore

COSA FARE:

-molto probabile che inizi la ricaduta di materiale vulcanico caldo (bombe, lapilli, ceneri) anche di grandi dimensioni. La ricaduta di ceneri vulcaniche potrebbe proseguire per diverse decine di minuti.

• Se sei all’aperto, proteggi bocca, naso e occhi dalla cenere e cerca riparo all’interno di un edificio.

Segui le linee guida Io non rischio della protezione civile.