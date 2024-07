Forte terremoto in Canada a largo dell’isola di Vancouver

Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si è verificata alle ore 17:08:50 (ora italiana) del 11 luglio 2024 a largo dell’isola di Vancouver, in Canada. Il sisma si è verificato a una profondità (ipocentro) di 10.0 km.

Il terremoto, essendosi verificato in mare aperto, non dovrebbe aver causato danni a cose o persone. Tuttavia dovrebbe essere stato avvertito dalla popolazione sia in Canada che nei vicini stati Usa, come Washington, Oregon.

