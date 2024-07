Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Venerdì, 12 Luglio 2024:

Per Venerdì, il meteo ad Aosta prevede una giornata variabile con copertura nuvolosa e possibilità di piogge durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con un aumento verso le 10:00 del mattino, raggiungendo i 24.5°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite, ma è previsto un temporale intorno alle 15:00, seguito da grandine. Il vento soffierà principalmente da Est e Sud-Est con una velocità media compresa tra 4 e 13 km/h. L’umidità sarà intorno al 60-75% durante le precipitazioni e diminuirà nel pomeriggio. La serata sarà nuvolosa con temperature attorno ai 20°C e venti da Ovest-Sudovest.

Sabato, 13 Luglio 2024:

Per Sabato, il meteo ad Aosta prevede condizioni meteorologiche stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno più miti rispetto al giorno precedente, con valori tra i 15.9 e i 26.7°C. Il vento soffierà da Nord-Ovest con una velocità intorno ai 9 km/h. L’umidità si manterrà tra il 21% e il 66%. La giornata sarà caratterizzata da un clima piacevole e sereno, ideale per attività all’aperto e passeggiate in montagna.

Domenica, 14 Luglio 2024:

La giornata di Domenica ad Aosta si prospetta nuovamente con condizioni di bel tempo. Temperature comprese tra i 13.9 e i 28.1°C garantiranno una giornata calda e soleggiata. Il vento sarà prevalentemente da Nord-Nordovest e da Est, con una velocità compresa tra 3 e 10 km/h. L’umidità sarà più bassa rispetto ai giorni precedenti, variando tra il 23% e il 68%. Il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Si potrà godere di un’ulteriore giornata estiva all’aperto, perfetta per escursioni e attività all’aria aperta.