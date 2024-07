Meteo BARI, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Venerdì, 12 Luglio 2024

Le previsioni meteo per Venerdì a Bari indicano un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con un’umidità che oscillerà tra il 36% e il 49%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 9-10 km/h. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dalla direzione sud-ovest, mentre nel corso della giornata il vento ruoterà gradualmente verso est e sud-est. La sensazione di calore potrebbe essere accentuata a causa dell’umidità, quindi sarà consigliabile prestare particolare attenzione all’idratazione e all’eventuale protezione solare.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche per Sabato le condizioni meteorologiche a Bari saranno caratterizzate da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature raggiungeranno i 35°C nel corso del pomeriggio, con un’umidità in calo attorno al 29%. Il vento proveniente da est-nord-est soffierà con una velocità crescente fino a 14 km/h. Durante le ore notturne, il vento ruoterà verso sud-ovest mantenendo comunque un’intensità moderata. Le condizioni climatiche si manterranno stabili, con un’atmosfera calda e asciutta, ideale per attività all’aperto e momenti di relax al mare o in montagna.

Domenica, 14 Luglio 2024

La giornata di Domenica vedrà un iniziale persistere di cielo sereno con temperature che si manterranno attorno ai 33°C e un’umidità compresa tra il 41% e il 46%. Il vento, proveniente da nord-est, soffierà con intensità via via crescente, raggiungendo i 19 km/h. Tuttavia, nel pomeriggio sono previsti temporali che potrebbero portare un temporaneo abbassamento delle temperature e un innalzamento dell’umidità atmosferica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e prendere le dovute precauzioni in caso di temporale. Nel complesso, il weekend si prospetta caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.