Meteo CAGLIARI, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Venerdì, 12 Luglio 2024

Il venerdì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno con temperature in lieve aumento durante la mattinata. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una leggera umidità e una brezza proveniente da nord. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 30 gradi Celsius durante il primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature diminuiranno leggermente, accompagnate da una brezza proveniente da nord-ovest.

Sabato, 13 Luglio 2024

Sabato si prevede una giornata soleggiata con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature aumenteranno gradualmente durante la mattinata, raggiungendo i 35 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Nel corso della giornata, la brezza sarà più intensa rispetto alla giornata precedente, proveniente da nord-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature diminuiranno, mantenendosi comunque piacevoli, con una leggera brezza che proveniente da sud-est.

Domenica, 14 Luglio 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo inizialmente sereno, con un aumento delle nuvole nel corso della mattinata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 30 gradi Celsius nel primo pomeriggio, seguite da una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. Durante la giornata, la brezza sarà più intensa rispetto ai giorni precedenti, proveniente da sud-est. In serata, la copertura nuvolosa diminuirà, e il cielo si presenterà sereno con una leggera brezza che proveniente da sud-est.

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Cagliari indicano quindi un periodo di bel tempo con temperature miti e brezze piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le misure necessarie per proteggersi dai raggi solari durante le ore più calde della giornata.